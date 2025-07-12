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Жители Днепропетровщины спешно распродают жилье задешево

РИА: в Кривом Роге и Каменском массово продают квартиры по сниженным ценам
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Depositphotos

В Днепропетровской области резко выросло количество объявлений о срочной продаже жилья. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, это может быть связано с сообщениями о продвижении российских войск в регионе. Анализ местных платформ показал: квартиры выставляют по заниженным ценам. Так, в Кривом Роге двухкомнатную квартиру продают за 314 тыс. гривен (примерно 565 тыс. рублей), в Каменском — однушку за 293 тыс. гривен, а в поселке Широкое двухкомнатное жильё предлагают за 175 тыс. гривен. Продавец последней квартиры даже готов обменять ее на автомобиль.

Многие объявления отмечены как «срочные», а местные риэлторы обещают продать недвижимость максимум за восемь дней. Агентства активно набирают новых сотрудников и предлагают бесплатное обучение.

На фоне роста продаж участились и объявления от клининговых компаний. Те предлагают срочно вывезти мусор и привести квартиру в порядок перед передачей новым жильцам.

Ранее в России увеличился выбор квартир в новостройках.

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