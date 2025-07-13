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Рогов сообщил о взятии села Грушевское на западе ДНР

Рогов: ВСУ выбиты из села Грушевское на западе ДНР
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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Российские военные вытеснили украинские подразделения из села Грушевское на западе Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, село находится вблизи границы с Днепропетровской областью Украины и рядом с населенными пунктами Новоукраинка, Ялта, Запорожье, Толстой и Поддубное, которые ранее, по данным Минобороны РФ, уже перешли под контроль российских сил.

Военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что военные Вооруженных сил России серьезно закрепились во взятой под контроль 11 июля Зеленой Долине в ДНР и создали плацдарм для дальнейшего продвижения.

6 июля глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что после взятия под контроль Соболевки ВС РФ остается пройти несколько километров до Купянска. По его словам, российские бойцы постепенно перерезают логистические артерии, тем самым беря в окружение купянскую группировку ВСУ.

Ранее Марочко сообщил об ударах по ВСУ в Купянске с пяти направлений.

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