В Минобороны рассказали об уничтоженных за час беспилотниках

Минобороны: два беспилотника уничтожили в Курской области и над Черным морем

Министерство обороны России сообщило в своем Telegram-канале об уничтожении двух беспилотников.

В публикации отмечается, что с 16:00 до 17:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата. Один дрон был сбит в Курской области, второй — над акваторией Черного моря, добавили в ведомстве.

До этого в Минобороны РФ заявили, что российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили 215 беспилотников Вооруженных сил Украины.

Утром 13 июля Минобороны России сообщило, что минувшей ночью российская система противовоздушной обороны сбила 36 украинских беспилотников. Все БПЛА были самолетного типа. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

До этого швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung писала, что ВС РФ успешно подавляют противовоздушную оборону Украины с помощью постоянно развивающихся беспилотных систем. По данным издания, Киеву становится все сложнее противодействовать российским дронам, которые создаются с применением новых технологий.

Ранее ВСУ нанесли удар беспилотником по городу в ЛНР.