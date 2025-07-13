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Минобороны РФ назвало число сбитых беспилотников за сутки

Минобороны РФ: за сутки сбиты 215 беспилотников ВСУ
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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 215 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб и 215 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Утром 13 июля Минобороны России сообщило, что минувшей ночью российская система противовоздушной обороны сбила 36 украинских беспилотников. Все БПЛА были самолетного типа. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

До этого швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung писала, что ВС РФ успешно подавляют противовоздушную оборону Украины с помощью постоянно развивающихся беспилотных систем. По данным издания, Киеву становится все сложнее противодействовать российским дронам, которые создаются с применением новых технологий.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявлял, что число ударов по России «будет увеличиваться».

Ранее ВСУ нанесли удар беспилотником по городу в ЛНР.

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