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СМИ рассказали, как российские войска подавляют украинскую ПВО

NZZ: ВС РФ успешно подавляют украинскую ПВО с помощью беспилотных систем
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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы РФ успешно подавляют противовоздушную оборону Украины с помощью постоянно развивающихся беспилотных систем. Об этом пишет швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung (NZZ).

По данным издания, Киеву становится все сложнее противодействовать российским дронам, которые создаются с применением новых технологий. Серьезность ситуации подтверждают случаи, когда командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) предоставляло неточные данные об отражении атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«[Российские беспилотники] оснащены более мощными двигателями, улучшенной навигацией и менее уязвимыми антеннами. Кроме того, они летают на больших высотах, иногда более трех километров, что делает их недоступными для простых средств противовоздушной обороны», — говорится в статье.

В частности, неэффективными оказываются пулеметы.

10 июля украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ ночью нанесли массированный комбинированный удар по объектам на территории страны. Атака длилась примерно 10 часов, за это время российские войска выпустили 18 ракет и около 400 дронов.

В министерстве обороны РФ сообщили, что удары наносились только по объектам военно-промышленного комплекса Украины и военным аэродромам.

Ранее в Киеве приготовились запустить новую систему против дронов.

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