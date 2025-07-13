За ночь над Россией уничтожили более 30 украинских беспилотников

Минувшей ночью российская система противовоздушной обороны сбила 36 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, больше всего целей было уничтожено в Белгородской области — там средства ПВО перехватили 26 дронов. Еще четыре беспилотника сбили над Воронежской областью, по три — над Липецкой и Нижегородской.

Отмечается, что все БПЛА были самолетного типа. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Почти столько же беспилотников уничтожили над Россией и прошлой ночью. По данным Минобороны, дежурные системы ПВО в течение ночи сбили 33 украинских дрона над регионами РФ. Больше всего целей — 16 — уничтожили в Брянской области. Еще пять беспилотников ликвидировали над акваторией Черного моря, четыре — в Республике Крым, три — в Ростовской области, два — в Курской области. В Краснодарском крае и Воронежской области, а также над акваторией Азовского моря перехватили по одному БПЛА.

Ранее в Курской области после атаки БПЛА начался пожар на территории предприятия.