ВСУ нанесли удар беспилотником по городу в ЛНР

Вечером в субботу, 12 июля, Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Приволье в Луганской народной республике, используя беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили РИА Новости представители силовых структур региона.

Удар пришелся по жилому массиву. По данным источника, в результате атаки произошло возгорание частного дома, но никто не пострадал.

Утром 13 июля Минобороны России сообщило, что минувшей ночью российская система противовоздушной обороны сбила 36 украинских беспилотников. Все БПЛА были самолетного типа. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Почти столько же беспилотников уничтожили над Россией и прошлой ночью. По данным Минобороны, дежурные системы ПВО в течение ночи сбили 33 украинских дрона над регионами РФ.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявлял, что число ударов по России «будет увеличиваться».

Ранее в Курской области после атаки БПЛА начался пожар на территории предприятия.