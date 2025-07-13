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Двое жителей Белгородской области пострадали при атаке БПЛА

Гладков: двое жителей Мелихово Корочанского района пострадали при атаке БПЛА
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Haggardous50000/Shutterstock/FOTODOM

Два мирных жителя пострадали при атаке беспилотника на частный дом в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Мелихово Корочанского района беспилотник ВСУ атаковал частный дом. Пострадали два мирных жителя», — написал он.

У пострадавшей женщины диагностировали черепно-мозговую травму, а у ее мужа — баротравму. Скорая помощь доставила их в больницу.

Утром 12 июля на «Белгород-Арену» упал беспилотник, после чего там начался пожар. Там тоже загорелась кровля. Гладков показал момент удара дрона украинской армии по спорткомплексу и отметил, что решение властей из-за участившихся атак ВСУ отменить праздничные мероприятия 12 июля, в День Прохоровского поля , было верным.

Позже Гладков рассказал, что в городе изменили алгоритм оповещения в Белгороде в связи с атаками БПЛА на город. Теперь при угрозе атаки БПЛА на город на минуту будет включаться сирена. После этого последует голосовое оповещение «Опасность атаки БПЛА».

Ранее Гладков рассказал, как едва не попал под минометный обстрел ВСУ.

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