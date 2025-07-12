Гладков рассказал, как спасался под минометным обстрелом ВСУ

Гладков рассказал, как полз по земле под минометным обстрелом под Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в интервью ТАСС, как спасался от минометного обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Шебекинском округе.

«Помню все обстрелы, особенно один из первых, когда нас с главой Шебекинского городского округа майор полиции, кажется, обругал крепкими словами, заставил лечь на землю и ползти под минометным обстрелом», — сказал глава региона.

По его словам, находиться на территории, которую атакует противник, — это страшные и тяжелые события в жизни любого человека.

Гладков отметил, что теперь понимает, почему во время Великой Отечественной войны люди активно занимались творчеством — писали книги, картины, музыку. Губернатор предположил, что мозг человека на фоне большого стресса перестраивается и раскрывает творческие способности, чтобы защититься от негатива.

В январе дом, который осматривал губернатор Белгородской области, атаковал беспилотник ВСУ. Инцидент произошел в селе Муром Шебекинского округа. Беспилотник удалось сбить из стрелкового оружия.

В апреле прошлого года Гладков попал под обстрел ВСУ в Белгороде во время пробежки. Чиновник укрылся в модульной конструкции и не пострадал.

Ранее замгубернатора пострадал при ударе ВСУ по зданию правительства в Белгороде.