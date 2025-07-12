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Российские военные сбили украинский дрон над Воронежем

Гусев: силы ПВО сбили украинский беспилотник над Воронежем, никто не пострадал
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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат над Воронежем. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа был обнаружен и уничтожен БПЛА, — написал он.

В результате инцидента никто не пострадал.

Гусев добавил, что опасность атаки БПЛА в области не объявлялась.

До этого начальник пресс-центра группировки войск ВС РФ «Восток» Александр Гордеев сообщил, что группировка за минувшие сутки уничтожила 20 пунктов управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ).

11 июля министерство обороны России сообщило, что российские средства ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Черного моря.

В утреннем сообщении Министерства обороны Российской Федерации от 11 июля было заявлено об уничтожении 155 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами страны в течение ночи.

Ранее в Курской области в результате атаки БПЛА произошел пожар на территории предприятия.

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