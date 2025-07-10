На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курской области из-за удара БПЛА возник пожар в производственных помещениях

Хинштейн: пожар начался в помещениях ООО «Псельское» после удара дрона ВСУ
true
true
true
close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по предприятию ООО «Псельское» в селе Малое Солдатское Беловского района. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«В результате атаки начался пожар в производственных помещениях предприятия, где находится техника», — сообщил врио главы региона.

Хинштейн добавил, что по предварительным данным, пострадавших нет. Врио губернатора призвал местных жителей быть бдительными и беречь себя, а также не пренебрегать мерами безопасности из-за продолжающихся атак ВСУ на регион.

Незадолго до этого в Минобороны сообщили, что системы противовоздушной обороны сбили 26 украинских беспилотников вечером 10 июля. По данным оборонного ведомства ведомства, в период с 17:00 до 20:00 мск уничтожены 11 БПЛА над Курской областью, девять — над Брянской, три — над Калужской, по одному — над Белгородской областью и Московским регионом.

Вечером 8 июля Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали пляж «Городской» в Курске. По словам Хинштейна, ребенок закрыл собой маму при атаке украинского дрона. Мальчик получил ожоги более 30% тела и был эвакуирован на лечение в Москву, но не пережил транспортировку.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ захотели отомстить за мальчика, закрывшего мать собой при атаке дрона ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами