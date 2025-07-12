На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько пунктов управления БПЛА уничтожила группировка «Восток» за сутки

Пресс-центр: группировка «Восток» за сутки уничтожила 20 пунктов управления БПЛА ВСУ
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев рассказал, что группировка войск ВС РФ «Восток» за минувшие сутки уничтожила 20 пунктов управления беспилотниками ВСУ. Его слова передает ТАСС.

«Противник потерял свыше 215 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, 2 пункта боепитания, 5 станций спутниковой связи Starlink и 20 пунктов управления беспилотной авиацией», — поделился Гордеев.

Он добавил, что российские подразделения продолжают продвигаться в глубину обороны ВСУ, нанося поражение живой силе и технике противника.

До этого начальник пресс-центра Александр Савчук сообщал, что в зоне ответственности группировки войск «Центр» зафиксированы значительные потери украинских формирований.

По его данным, выведены из строя два автомобиля и три артиллерийских орудия противника. ВСУ потеряли 465 военных. Группировка «Центр» действует на основных направлениях в Донбассе.

Ранее генерал ФРГ признал инициативу ВС РФ на Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами