Начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев рассказал, что группировка войск ВС РФ «Восток» за минувшие сутки уничтожила 20 пунктов управления беспилотниками ВСУ. Его слова передает ТАСС.

«Противник потерял свыше 215 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, 2 пункта боепитания, 5 станций спутниковой связи Starlink и 20 пунктов управления беспилотной авиацией», — поделился Гордеев.

Он добавил, что российские подразделения продолжают продвигаться в глубину обороны ВСУ, нанося поражение живой силе и технике противника.

До этого начальник пресс-центра Александр Савчук сообщал, что в зоне ответственности группировки войск «Центр» зафиксированы значительные потери украинских формирований.

По его данным, выведены из строя два автомобиля и три артиллерийских орудия противника. ВСУ потеряли 465 военных. Группировка «Центр» действует на основных направлениях в Донбассе.

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