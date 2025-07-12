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Разведчик сообщил, что ВСУ бросают в штурм в одной области наспех собранные отряды

РИА Новости: ВСУ бросают в штурм в Сумской области наспех собранные отряды
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Евгений Биятов/РИА Новости

Сводные штурмовые группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) формируются из разных понесших существенные потери подразделений. Об этом РИА Новости сообщил разведчик 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Черный».

«На направлении, где создается буферная зона в Сумской области, противник использует в контратаках сводные подразделения, которые идут в бой неподготовленными», — сказал он.

Он уточнил, что эти штурмовые группы собираются за несколько дней до операции.

«Пленные подтверждают, что идут в бой, не зная друг друга», — добавил военнослужащий.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военнослужащие создают плацдарм у Гуево в Курской области для продвижения в Сумской области.

Также Марочко заявил, что Юнаковка в Сумской области перешла в «серую зону».

10 июля сообщалось, что весь штаб батальона Вооруженных сил Украины дезертировал в одном из подразделений на Сумском направлении. Отмечалось, что 150-е бригады показали свою полную небоеспособность на Сумском направлении, а в одном из подразделений дезертировал весь штаб батальона во главе с командиром.

Ранее сообщалось о переброске колумбийских наемников ВСУ в Сумскую область.

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