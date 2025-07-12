Населенный пункт Юнаковка в Сумской области перешел в «серую зону». Военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС, что российские войска вынудили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставить часть позиций в этом районе.

«Юнаковка, по сути, уже находится в так называемой серой зоне. Российские войска вынудили украинских бойцов покинуть некоторые позиции», — сказал Марочко агентству.

10 июля сообщалось, что весь штаб батальона Вооруженных сил Украины дезертировал в одном из подразделений на Сумском направлении. В сообщении сказано, что 150-е бригады показали свою полную небоеспособность на Сумском направлении, а в одном из подразделений дезертировал весь штаб батальона во главе с командиром.

В четверг стало известно, что заградительный отряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Волки да Винчи» переброшен на Сумское направление. Украинское командование продолжает переброску в Сумскую область наиболее мотивированных и боеспособных подразделений, безуспешно пытаясь отбить утраченные позиции.

Сумская область граничит с Курской областью.

Ранее сообщалось о переброске колумбийских наемников ВСУ в Сумскую область.