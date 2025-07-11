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РИА Новости сообщило о переброске колумбийских наемников ВСУ в Сумскую область

РИА Новости: ВСУ перебросили много колумбийских наемников в Сумскую область
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские войска перебросили в Сумскую область большое количество подразделений, состоящих из колумбийцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Причем это не только данные радиоперехватов, но уже и их тела находят на позициях в лесопосадках. Так что можно утверждать, что наемниками не просто затыкают одиночные бреши в обороне или используют в каких-то точечных операциях», — рассказал собеседник агентства.

9 июля ТАСС сообщал со ссылкой на источник в силовых структурах, что некоторые польские наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых перебросили в Сумскую область, расторгли контракт и оставили позиции.

8 июля появилась информация о присутствии южнокорейских наемников в Сумской области. Они также действуют в составе 132-го отдельного разведывательного батальона в районе села Садки.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что российские войска с помощью беспилотного летательного аппарата «Герань-2» уничтожили цеха ВСУ по производству беспилотников в районе Конотопа Сумской области.

Ранее Вооруженные силы РФ поразили пункты дислокации украинских военных и наемников.

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