Российские военные создают плацдарм у Гуево в Курской области для продвижения в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«На сумском направлении появился небольшой плацдарм, юго-восточнее Гуево начинаем продвигаться вдоль государственной границы РФ и создавать плацдарм для формирования буферной зоны», — сказал он.
Также Марочко заявил, что населенный пункт Юнаковка в Сумской области перешел в «серую зону».
10 июля сообщалось, что весь штаб батальона Вооруженных сил Украины дезертировал в одном из подразделений на Сумском направлении. Отмечалось, что 150-е бригады показали свою полную небоеспособность на Сумском направлении, а в одном из подразделений дезертировал весь штаб батальона во главе с командиром.
В этот же день стало известно, что заградительный отряд ВСУ «Волки да Винчи» переброшен на Сумское направление. Украинское командование продолжает переброску в Сумскую область наиболее мотивированных и боеспособных подразделений, безуспешно пытаясь отбить утраченные позиции.
Ранее сообщалось о переброске колумбийских наемников ВСУ в Сумскую область.