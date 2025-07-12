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ВС России создают плацдарм в Курской области для продвижения на сумском участке

Марочко: Армия РФ создает плацдарм у Гуево для продвижения на сумском участке
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные создают плацдарм у Гуево в Курской области для продвижения в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«На сумском направлении появился небольшой плацдарм, юго-восточнее Гуево начинаем продвигаться вдоль государственной границы РФ и создавать плацдарм для формирования буферной зоны», — сказал он.

Также Марочко заявил, что населенный пункт Юнаковка в Сумской области перешел в «серую зону».

10 июля сообщалось, что весь штаб батальона Вооруженных сил Украины дезертировал в одном из подразделений на Сумском направлении. Отмечалось, что 150-е бригады показали свою полную небоеспособность на Сумском направлении, а в одном из подразделений дезертировал весь штаб батальона во главе с командиром.

В этот же день стало известно, что заградительный отряд ВСУ «Волки да Винчи» переброшен на Сумское направление. Украинское командование продолжает переброску в Сумскую область наиболее мотивированных и боеспособных подразделений, безуспешно пытаясь отбить утраченные позиции.

Ранее сообщалось о переброске колумбийских наемников ВСУ в Сумскую область.

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