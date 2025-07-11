Зеленский заявил, что у него есть политические сигналы разного уровня

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении рассказал, что разговаривал с военными представителями, а также, что поставки американского оружия на Украину возобновлены.

«Мы работаем сейчас с партнерами по новой поставке, над большим производством оружия на Украине и над большим обеспечением нашей армии», — заявил украинский президент.

Зеленский отметил, что по всем докладам поставки оружия возобновлены, кроме того, есть политические сигналы самого высокого уровня, в том числе от США и Евросоюза.

Среди прочего украинский лидер заявил, что ожидает в ближайшее время сильных шагов и санкций против России за конфликт, указав, что давление должно сработать.

До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп 14 июля сделает важное заявление. Глава Белого дома отказался раскрывать какие-либо подробности, но подчеркнул, что разочарован действиями Москвы. Незадолго до этого президент США пообещал России «маленький сюрприз». Что ждут от выступления Трампа в Кремле и какие версии выдвигают эксперты — в материале «Газеты.Ru».

Также Трамп резко высказался о разговорах с российским президентом Владимиром Путиным. Он заявил, что слышит «много чуши» от президента РФ, которая «звучит хорошо, но в итоге бессмысленно».

Ранее Трамп заявил, что скоро «что-то произойдет».