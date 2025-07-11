На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский заявил, что у него есть политические сигналы разного уровня

Зеленский: поставки американского оружия на Украину возобновлены
true
true
true
close
Kevin Mohatt/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении рассказал, что разговаривал с военными представителями, а также, что поставки американского оружия на Украину возобновлены.

«Мы работаем сейчас с партнерами по новой поставке, над большим производством оружия на Украине и над большим обеспечением нашей армии», — заявил украинский президент.

Зеленский отметил, что по всем докладам поставки оружия возобновлены, кроме того, есть политические сигналы самого высокого уровня, в том числе от США и Евросоюза.

Среди прочего украинский лидер заявил, что ожидает в ближайшее время сильных шагов и санкций против России за конфликт, указав, что давление должно сработать.

До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп 14 июля сделает важное заявление. Глава Белого дома отказался раскрывать какие-либо подробности, но подчеркнул, что разочарован действиями Москвы. Незадолго до этого президент США пообещал России «маленький сюрприз». Что ждут от выступления Трампа в Кремле и какие версии выдвигают эксперты — в материале «Газеты.Ru».

Также Трамп резко высказался о разговорах с российским президентом Владимиром Путиным. Он заявил, что слышит «много чуши» от президента РФ, которая «звучит хорошо, но в итоге бессмысленно».

Ранее Трамп заявил, что скоро «что-то произойдет».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами