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Трамп прокомментировал удары РФ по Украине

Трамп: скоро что-то произойдет
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Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что в конфликте России и Украины «кое-что будет происходить». Его слова передает телеканал C-Span.

«Я знаю. Вы увидите, что кое-что будет происходить», — сказал Трамп, отвечая на вопрос об ударах РФ по целям на Украине.

В интервью телеканалу NBC News Трамп заявил, что 14 июля сделает важное заявление по поводу России, но не раскрыл его содержание. Президент США подчеркнул, что разочарован в Москве, но предложил посмотреть, что произойдет в ближайшие пару недель.

До этого Трамп резко высказался о разговорах с российским президентом Владимиром Путиным. Он заявил, что слышит «много чуши» от президента РФ, которая «звучит хорошо, но в итоге бессмысленно».

Ранее Трамп анонсировал «маленький сюрприз» для России.

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