Украинские спецслужбы изъявили желание передать российской стороне координаты расположения бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Спецслужбы киевского режима для организации провокаций внутри страны готовы передать нашей разведке реальные координаты позиции 143-й ОМБр [ВСУ]», — заявил источник агентства.

По данным источника, 143-я отдельная механизированная бригада дислоцируется на Великобурлукском направлении в Харьковской области и, по сути, брошена командованием ВСУ.

10 июля сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили террористический акт на территории Крыма. По имеющимся данным, планировалось нападение на сотрудников правоохранительных органов с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Также сотрудники ФСБ России в Краснодарском крае предотвратили теракт в поселке Мостовском, его исполнитель арестован.

Ранее ФСБ показала кадры задержания агентов СБУ, изготавливавших бомбы.