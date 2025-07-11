На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ФСБ показала кадры задержания агентов СБУ, изготавливавших бомбы

ФСБ показала кадры задержания агентов СБУ в Брянской области
true
true
true

ФСБ РФ обнародовала кадры задержания в Брянской области двух агентов спецслужб Украины, которые забирали доставленные дронами взрывчатку и оружие и изготавливали бомбы . Об этом РИА Новости сообщили в в ЦОС ФСБ РФ.

По информации ведомства, задержанные 1993 и 1995 годов рождений, неоднократно наблюдали, фотографировали и вели видеосъемку объектов Минобороны РФ на территории Брянской области, а также мест расположения суточных нарядов сотрудников региональных правоохранителей.

Кроме того, задержанные забирали доставленные беспилотниками взрывчатку и оружие, а также занимались изготовлением самодельных бомб.

Как уточнили в ФСБ, что в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статьям 275 (Государственная измена) и ч. 3 статьи 222.1 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России.

Задержанные арестованы и дают признательные показания, отметили в ведомстве.

В начале июля сотрудники УФСБ по Томской области задержали местного жителя, который фотографировал военные объекты региона и передавал материалы спецслужбам Украины.

Ранее жителя Сочи приговорили к восьми годам за подготовку теракта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами