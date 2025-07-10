ФСБ предотвратила поджог административного здания в поселке Краснодарского края

Сотрудники ФСБ России в Краснодарском крае предотвратили теракт в поселке Мостовском, его исполнитель арестован. Об этом журналистам сообщили в местном управлении ведомства, передает ТАСС.

Сообщается, что арестованный мужчина — гражданин РФ 1972 года рождения.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что обвиняемый изготовил зажигательную смесь и планировал поджог административного здания», — говорится сообщении.

По данным ведомства, фигурант был задержан сотрудниками при подходе к месту совершения запланированного преступления. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.

До этого ФСБ сообщила об операции по поимке российского гражданина, который планировал подорвать железнодорожный мост в Саратовской области. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован.

По данным службы, мужчина попался с поличным, когда доставал взрывчатку из тайника. Установлено, что он поддерживал контакты с украинской стороной и намеревался совершить теракт на территории РФ, а после сбежать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее жителя Сочи приговорили к восьми годам за подготовку теракта.