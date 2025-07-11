СМИ: Трамп может использовать президентское право на выделение помощи Украине

Президент США Дональд Трамп планирует впервые за свой второй срок использовать президентское право на выделение военной помощи Украине из запасов США на $300 млн. Об этом сообщает Reutes со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что данный шаг свидетельствует о новом интересе Трампа к защите Украины.

Новый пакет военной помощи может включать оборонительные ракеты Patriot и наступательные ракеты средней дальности, но решение о том, что точно будет входить в выделяемую помощь, еще не было принято, отмечают источники издания.

До этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия готова приобрести у США дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot для последующей передачи Украине.

В четверг госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация США ведет активные переговоры с союзниками о поставках Украине дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot. По его словам, Штаты призвали страны, ожидающие поставки ЗРК Patriot, отложить их ради Украины.

Он отметил, что Соединенные Штаты не принимали политического решения прекратить поставки оружия Украине, был только обзор запасов, а также приостановка помощи Киеву.

Ранее Рубио и Лавров обсудили новый подход к урегулированию украинского кризиса.