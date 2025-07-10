Силы ПВО сбили 26 украинских беспилотников

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 26 украинских беспилотников вечером 10 июля. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

По данным ведомства, с 17:00 до 20:00 мск уничтожены 11 БПЛА над Курской областью, девять — над Брянской, три — над Калужской, по одному — над Белгородской областью и Московским регионом.

До этого в российском оборонном ведомстве сообщили, что силами ПВО с 15:00 до 16:30 мск было уничтожено 25 дронов ВСУ. В ведомстве уточнили, что 14 дронов поразили над Брянской областью, 8 — над Белгородской, и еще три — в воздушном пространстве Московского региона.

Также в четверг пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что системы ПВО за минувшие сутки сбили 185 украинских дронов самолетного типа. Кроме того, средства защиты уничтожили пять управляемых авиационных бомб, выпущенных Вооруженными силами Украины.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

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