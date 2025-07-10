На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Система ПВО сбила четвертый беспилотник, летевший на Москву

Собянин: уничтожен четвертый дрон, летевший на Москву
true
true
true
close
Shutterstock

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четвертый беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший на Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Уничтожен беспилотник, летевший на Москву», — написал глава города.

Собянин добавил, что на месте падения обломков дрона ВСУ работают специалисты экстренных служб.

Незадолго до этого сообщалось о первом за 10 июля отражении атаки украинского дрона на Москву. Затем мэр столицы сообщил об уничтожении еще двух украинских беспилотников силами ПВО на подлете к городу.

10 июля пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 185 украинских беспилотников самолетного типа. Кроме того, средства защиты уничтожили пять управляемых авиационных бомб, выпущенных Вооруженными силами Украины.

Ранее дрон ВСУ ударил по легковушке в Белгородской области.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами