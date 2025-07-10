Система ПВО сбила четвертый беспилотник, летевший на Москву

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четвертый беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший на Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Уничтожен беспилотник, летевший на Москву», — написал глава города.

Собянин добавил, что на месте падения обломков дрона ВСУ работают специалисты экстренных служб.

Незадолго до этого сообщалось о первом за 10 июля отражении атаки украинского дрона на Москву. Затем мэр столицы сообщил об уничтожении еще двух украинских беспилотников силами ПВО на подлете к городу.

10 июля пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 185 украинских беспилотников самолетного типа. Кроме того, средства защиты уничтожили пять управляемых авиационных бомб, выпущенных Вооруженными силами Украины.

Ранее дрон ВСУ ударил по легковушке в Белгородской области.