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В Минобороны РФ раскрыли число украинских дронов, сбитых за сутки

Минобороны РФ: системы ПВО за сутки уничтожили 185 украинских беспилотников
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Сергей Мальгавко/РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки перехватили и уничтожили более 180 дронов, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«Сбиты пять управляемых авиационных бомб и 185 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении.

Утром 10 июля в Минобороны РФ сообщили, что российские системы ПВО за ночь ликвидировали 14 украинских дронов над регионами страны и акваторией Черного моря. Восемь беспилотников сбили над Черным морем, по два — в Белгородской области и Республике Крым, по одному — в Пензенской и Курской областях.

Позже в воздушном пространстве Белгородской области перехватили еще 11 беспилотных летательных аппаратов. С 7:00 до 7:30 мск в регионе сбили три дрона, а с 8:00 до 10:00 мск — восемь.

9 июля пресс-служба российского министерства обороны заявила, что ночью над регионами РФ были уничтожены 86 украинских беспилотников. Больше всего целей — 23 — нейтрализовали в Курской области. В Брянской области ликвидировали 16 дронов, в Тульской области — 15, в Белгородской и Орловской областях — по 12. Кроме того, четыре летательных аппарата перехватили в столичном регионе и два — в Смоленской области. Единичные цели нейтрализовали в Рязанской и Воронежской областях.

Ранее в Белгородской области после атаки беспилотника загорелось поле с пшеницей.

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