Российские системы ПВО уничтожили восемь дронов в Белгородской области

Минобороны РФ: над Белгородской областью сбили восемь украинских беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Белгородской областью. Об этом заявили в пресс-службе министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что дроны были уничтожены в период с 8:00 до 10:00 мск.

Утром 10 июля в воздушном пространстве Белгородской области перехватили три украинских беспилотника самолетного типа. По данным Минобороны РФ, системы ПВО ликвидировали дроны в период с 7:00 до 7:30 мск.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в поселке Новосадовый в результате падения обломков сбитого БПЛА пострадала женщина. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, бригада скорой медицинской помощи доставила раненую в больницу №2 в Белгороде.

Как отметил глава региона, из-за атаки беспилотника в Новосадовом произошел пожар — здесь загорелась кровля одного из домов. На место происшествия выезжали пожарные расчеты.

8 июля на территории Белгородской области в результате атаки украинских дронов произошел пожар в поле с пшеницей. Площадь возгорания составила три гектара, рассказали в экстренных службах.

Ранее украинский БПЛА нанес удар по «Газели» в Белгородской области.