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В Белгородской области при уборке сена от взрыва пострадали три человека

Гладков: взрывное устройство сдетонировало во время уборки сена в Колотиловском
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Антон Вергун/РИА Новости

В хуторе Колотиловский (Краснояружский округ) в результате детонации взрывного устройства во время уборки сена два человека ранены, еще одного спасти не удалось. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«17-летнего парня и другого мужчину доставили в Краснояружскую ЦРБ. По предварительной информации, у подростка — тупая травма живота», — написал глава региона.

Губернатор уточнил, что бригада скорой помощи везет подростка для обследования в Ракитянскую ЦРБ. В свою очередь, мужчине с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги врачи оказали необходимую помощь, далее он будет лечиться амбулаторно.

По словам Гладкова, в результате взрыва в хуторе была повреждена одна единица сельскохозяйственной техники.

3 июня жительница Горловки в Донецкой народной республике получила ранения, подорвавшись на боеприпасе типа «колокольчик».

Ранее россиянин подорвался на мине при попытке посмотреть состояние Суджи.

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