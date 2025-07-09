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Под Белгородом женщина госпитализирована после падения обломков сбитого БПЛА

В Белгородской области женщина пострадала после падения обломков сбитого дрона
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Антон Вергун/РИА Новости

В Белгородской области из-за обломков сбитого беспилотника пострадала жительница поселка Новосадовый. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что женщина получила закрытую черепно-мозговую травму. Медики скорой госпитализировали ее в белгородскую больницу №2.

«После падения обломков загорелась кровля дома — пожарные расчеты на месте занимаются ликвидацией очага возгорания,» — добавил чиновник.

До этого в Белгородской области в результате ударов Вооруженных сил Украины были повреждены здания двух предприятий, шесть домов, цех сельхозпредприятия и шесть автомобилей. Так, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа беспилотник взорвался, соприкоснувшись с поверхностью земли. В результате детонации были повреждены окна в одной из квартир жилого дома. Еще один дрон атаковал частный дом. А после обстрела села Тишанка Волоконовского района в частном доме пострадало остекление и газопровод.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

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