Храм в Брянской области получил повреждения в результате атаки БПЛА

Храм в городе Севске в Брянской области получил повреждения в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщила Брянская Епархия в Telegram-канале.

«Пострадал храм в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи, расположенный на Замарицком кладбище», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвался рядом со зданием. Обломки беспилотника выбили дверь и повредили фасад храма.

Днем 10 июля пресс-служба министерства обороны РФ сообщила о ликвидации пяти украинских БПЛА самолетного типа в небе над Брянской областью. Беспилотники были уничтожены в период с 12:45 до 13:10 мск.

Накануне дроны ВСУ атаковали село Подывотье, расположенное в Севском районе Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз рассказал, что из-за действий украинских войск пострадала мирная жительница. Женщину доставили в больницу, где врачи оказали ей всю необходимую медицинскую помощь.

В связи с произошедшим глава российского субъекта призвал граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасности.

Ранее украинские БПЛА атаковали автомобиль в Брянской области.