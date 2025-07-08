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В Псковской области запретили публиковать и распространять информацию о применении БПЛА

Ведерников ввел запрет на распространение информации о БПЛА в Псковской области
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В Псковской области введен запрет на публикацию и распространение информации о применении беспилотников в СМИ и сети интернет. Соответствующий указ подписал губернатор региона Михаил Ведерников.

«Запрет также касается распространения информации, касающейся применения средств противодействия БПЛА, способствующей раскрытию мест расположения сил и средств Министерства обороны РФ и правоохранительных органов», — написал он.

По его словам, противник собирает и анализирует любые данные, которые позволят ему оценить эффективность атак и работу российских средств противовоздушной обороны, после чего использует эту информацию «против нас».

Ведерников отметил, что данное решение «не связано с ухудшением обстановки», а объясняется «здравым смыслом и соображениями безопасности». Губернатор отметил, что подобные меры приняты во многих регионах России.

Он добавил, что несоблюдение запретов «может трактоваться компетентными органами» как оказание помощи противнику, что грозит уголовной ответственностью.

До этого «Коммерсантъ» писал, что власти 12 российских регионов начали привлекать к административной ответственности граждан, публикующих в сети информацию о последствиях ударов украинских беспилотников. По данным издания, штрафные санкции уже применяются в Калужской и Тульской областях, а на прошлой неделе к ним присоединились Калмыкия и Тверская область.

Ранее прокуратура напомнила об ответственности за запуск дронов в Москве.

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