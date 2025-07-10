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В Минобороны РФ назвали количество сбитых за ночь беспилотников

МО РФ: силы ПВО за ночь сбили 14 украинских беспилотников
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 14 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, больше всего беспилотных летательных аппаратов было сбито над акваторией Черного моря.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что восемь беспилотников были сбиты над акваторией Черного моря, два — над Белгородской областью и Крымом, еще по одному — над территориями Пензенской и Курской областей.

До этого Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna) сообщал, что Вооруженные силы России с помощью беспилотников «Герань» и ракет нанесли массированный удар по Киеву.

В ночь на 9 июля армия России нанесла один из самых массированных ударов по объектам на территории Украины за все время СВО. По информации Минобороны РФ, российские войска поразили аэродромы, склады боеприпасов, пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО начали применять новую модификацию беспилотников «Герань-2».

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