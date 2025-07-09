В Брянской области в результате атаки беспилотников пострадала местная жительница

Богомаз: в Севском районе в результате атаки дронов-камикадзе ранена женщина

Украинские беспилотники-камикадзе нанесли удар по селу Подывотье Севского района Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В результате атаки была ранена местная жительница. Ее доставили в больницу, где оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Губернатор подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать мирных граждан. В связи с этим он призвал население быть бдительным и соблюдать меры безопасности.

9 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ударов дронов ВСУ в регионе повреждены здания двух предприятий, шесть домов, цех сельхозпредприятия, а также шесть автомобилей.

В тот же день стало известно, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией республики Крым.

Ранее атаковавший пляж с людьми в Курске украинский БПЛА сняли на видео.