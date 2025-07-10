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ВСУ обстреляли город-спутник ЗАЭС Энергодар

Пухов: после обстрела ВСУ в Энергодаре обнаружены три очага возгорания
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Павел Лисицын/РИА Новости

После обстрела ВСУ три очага возгорания зафиксированы в районе города-спутника Запорожской АЭС (ЗАЭС) Энергодара. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Максим Пухов.

На месте пожаров работают сотрудники МЧС, ситуация находится под контролем, уточнил градоначальник.

В конце июня стало известно, что сотрудников ЗАЭС атаковал украинский дрон. В результате поврежден автомобиль, люди не пострадали.

23 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ЗАЭС будет подключена к российской энергосистеме после прекращения военного конфликта и при отсутствии рисков обстрелов со стороны украинской армии. По его словам, отказ Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) признать причастность украинской армии к атакам на Запорожскую АЭС является частью политической игры.

Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра возле города Энергодара. Это крупнейшая в Европе по числу энергоблоков и установленной мощности станция, на которой насчитываются шесть блоков мощностью 1 гигаватт каждый. В октябре 2022 года станция перешла под контроль России.

Ранее сообщалось, что эксперты МАГАТЭ попали под атаку дронов на Запорожскую АЭС.

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