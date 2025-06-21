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Глава Запорожской области объяснил осторожность позиции МАГАТЭ по обстрелам ЗАЭС

Балицкий: отказ МАГАТЭ признать, что ВСУ бьют по ЗАЭС, — это политическая игра
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Lisi Niesner/Reuters

Отказ Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) признать причастность украинской армии к атакам на Запорожскую АЭС — это часть политической игры, уверен губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом он заявил в интервью РИА Новости в ходе ПМЭФ.

«Они даже не хотят признать, кто обстреливает. То есть, они играются в политику. Они понимают, что им платит деньги Запад, и им нельзя сказать, что стреляет западное оружие, западные операторы, которые наводят это оружие», — объяснил глава региона.

По его словам, у МАГАТЭ есть свои наблюдатели на АЭС, которые могут подтвердить факт обстрелов со стороны ВСУ, опираясь как минимум на данные радаров, но не делают этого, что превращает агентство в «бесполезную и пустую» структуру.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что МАГАТЭ не решается публично назвать Украину виновной в создании угроз ядерной безопасности Запорожской АЭС под давлением Запада.

9 июня глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что планирует снова посетить ЗАЭС. Конкретная дата нового визита пока неизвестна. Отчасти это решение возникло после проведенных переговоров в Калининграде.

Ранее сообщалось, что эксперты МАГАТЭ попали под атаку дронов на Запорожскую АЭС.

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ПМЭФ – 2025
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