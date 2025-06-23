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Губернатор Запорожской области рассказал, когда ЗАЭС подключится к энергосистеме России

Балицкий: подключение Запорожской АЭС к энергосистеме РФ возможно после победы
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Павел Лисицын/РИА Новости

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) будет подключена к российской энергосистеме после прекращения военного конфликта и при отсутствии рисков обстрелов со стороны украинской армии. Об этом губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил в интервью РИА Новости.

Балицкий отметил, что обстрелы станции со стороны Вооруженных сил Украины делают запуск АЭС крайне рискованным. Обстрел может привести к нарушению контура охлаждения, и тогда возникнет ситуация, аналогичная чернобыльской.

Поэтому, подчеркнул губернатор, полноценное функционирование Запорожской АЭС возможно только после победы в специальной военной операции.

По словам Балицкого, технически станцию несложно подключить к энергосистеме Российской Федерации.

21 июня Балицкий заявил, что отказ Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) признать причастность украинской армии к атакам на Запорожскую АЭС является частью политической игры.

Ранее сообщалось, что эксперты МАГАТЭ попали под атаку дронов на Запорожскую АЭС.

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