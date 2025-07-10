Над территорией Пензенской области сбили беспилотный летательный аппарат

В Пензенской области силы противовоздушной обороны сбили беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

Он подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет. На месте падения обломков дрона работают службы экстренного реагирования.

Губернатор призвал не публиковать в социальных сетях фото и видео с места происшествия. Он также попросил граждан доверять только проверенной информации.

9 июля сообщалось, что в Белгородской области из-за обломков сбитого беспилотника пострадала жительница поселка Новосадового.

В тот же день Минобороны Российской Федерации сообщило, что средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины над территорией республики Крым.

Незадолго до этого дежурные средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над территорией Крыма.

Ранее в Псковской области ввели запрет на распространение информации о беспилотниках.