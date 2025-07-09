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Пять населенных пунктов Белгородской области подверглись обстрелам ВСУ

Гладков: в Белгородской области дроны повредили два предприятия, дома и машины
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Telegram-канал «Настоящий Гладков»

В Белгородской области в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждены здания двух предприятий, шесть домов, цех сельхозпредприятия, а также шесть автомобилей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В городе Шебекино в результате детонации FPV-дрона посечены окна и фасады зданий двух предприятий. Также повреждены пять легковых автомобилей», — написал Гладков в Telegram-канале.

По его словам, в селе Новая Таволжанка (Шебекинский округ) беспилотник взорвался, соприкоснувшись с поверхностью земли. В результате взрыва повредились окна в одной из квартир жилого дома. При этом сообщается, что еще один дрон атаковал частный дом. Глава региона добавил, что после обстрела села Тишанка Волоконовского района в частном доме повредилось остекление и газопровод.

В свою очередь, в селе Бессоновка (Белгородский район) атака беспилотника пришлась на сельскохозяйственное предприятие, в результате чего пострадала кровля производственного цеха. Также, по словам Гладкова, обломки сбитых беспилотников в селе Шагаровка пробили кровлю частного дома, а в селе Таврово посекли заборы сразу двух домовладений и один легковой автомобиль.

До этого региональный оперштаб сообщил, что власти Белгородской области выделили почти 3,2 млрд рублей на компенсацию ущерба владельцам поврежденных в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) автомобилей.

Ранее в Белгородской области при уборке сена от взрыва пострадали три человека.

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