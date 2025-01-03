Якутский штурмовик о бое на ножах с военным ВСУ: мы знали, что один из нас умрет

Якутский штурмовик Вооруженных сил России Андрей Григорьев, вступивший в ножевой бой с украинским бойцом в селе Трудовое в Донецкой народной республике, рассказал о подробностях схватки. Деталями он поделился в интервью RT.

«Когда мы на рукопашную зашли, мы оба знали, что один из нас должен по-любому умереть», – отметил Григорьев.

Он также добавил, что ранее этот украинец убил его друга.

Недавно в интернете появилось видео, снятое камерой украинского военнослужащего во время попытки ВСУ провести контратаку на село Трудовое. Запись зафиксировала рукопашный бой между противниками, где российский штурмовик защищал свои позиции.

На кадрах видны последние мгновения жизни украинского солдата, который в финале схватки умоляет российского бойца отпустить его и «позволить уйти с миром». Якутский штурмовик исполняет его просьбу и уходит.

На днях Минобороны сообщило, что командир мотострелкового отделения Арген Адаев отразил атаку ВСУ на российский опорный пункт, в одиночку уничтожив группу противника. В ведомстве рассказали, что во время боя сержант выявлял расположение противников, пути их подхода и огневые точки, а затем руководил действиями своих подчиненных. Сам военный вел прицельный огонь из стрелкового оружия по наступающим украинским солдатам и лично уничтожил целую группу противника, которая пыталась атаковать с фланга.

Ранее в одиночку отбивавший атаки ВСУ разведчик рассказал, как предлагал противнику сдаться.