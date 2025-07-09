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На «Городском» пляже Курска начались восстановительные работы

В Курске восстанавливают «Городской» пляж после падения беспилотника
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Telegram-канал Курская область

В Курске начались восстановительные работы на пляже «Городской», пострадавшем от падения беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

Специалисты обнаружили на месте обломки летательного аппарата и опасные фрагменты. До завершения работ доступ граждан на территорию пляжа временно ограничен.

Вечером 8 июля украинская армия нанесла удар по пляжу «Городской» в Курске. Троих человек спасти не удалось, а семеро, включая ребенка, получили ранения.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что мальчик закрыл собой маму при атаке украинского беспилотника. По его словам, еще один молодой человек шел мимо пляжа и, услышав, как кричат женщины и ребенок, бросился на помощь. В этот момент сдетонировал боеприпас.

Позднее чиновник сообщил, что мальчика вместе с мамой утром 9 июля перевели в Москву.

Ранее МИД России призвал мировое сообщество осудить теракты в Курской области.

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