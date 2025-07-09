Пострадавших на пляже в Курской области мать с сыном перевезли в Москву

Хинштейн: пострадавшего в Курской области мальчика и его мать перевели в Москву

Пятилетнего мальчика Анатолия, пострадавшего вечером 8 июля в результате атаки украинского беспилотника на пляж в Курской области, утром 9 июля вместе с мамой перевели в Москву. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, реанимобиль доставит мать и сына в НИИ имени Сперанского в столице.

Чиновник выразил уверенность в том, что власти и врачи в Москве сделают все, чтобы поставить пострадавших на ноги.

Вечером 8 июля украинская армия нанесла удар по пляжу «Городской» в Курске. Троих человек спасти не удалось, а семеро, включая ребенка, получили ранения.

Хинштейн рассказал, что мальчик закрыл собой маму при атаке украинского беспилотника. По его словам, еще один молодой человек шел мимо пляжа и, услышав, как кричат женщины и ребенок, бросился на помощь. В этот момент сдетонировал боеприпас.

Ранее военный эксперт рассказал об отражении атак ВСУ в курском приграничье.