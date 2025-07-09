В Курской области ребенок закрыл собой маму при атаке на пляж

Хинштейн: ребенок закрыл собой маму при атаке ВСУ на курский пляж

Пятилетний ребенок закрыл собой маму при атаке украинского беспилотника на пляж в Курской области. Об этом рассказал в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Настоящий мужчина: не испугался, не растерялся, кинулся спасать самого близкого человека», — написал чиновник.

По его словам, еще один молодой человек шел мимо пляжа, услышав, как кричат женщины и ребенок, бросился на помощь. В этот момент детонировал боеприпас.

Губернатор отметил, что «до глубины души тронут тем», как куряне помогали друг другу во время опасности.

Хинштейн добавил, что при необходимости врачи Курской области свяжутся с коллегами из федеральных медицинских центров для оказания помощи пострадавшим.

Вечером 8 июля украинская армия нанесла удар по пляжу «Городской» в Курске. Троих человек спасти не удалось, а семеро, включая ребенка, получили ранения.

Ранее военный эксперт рассказал об отражении атак ВСУ в курском приграничье.