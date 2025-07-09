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Хинштейн рассказал о состоянии пострадавших при ударе по пляжу в Курске

Хинштейн: трое пострадавших при атаке ВСУ жителей Курска — в тяжелом состоянии
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Шесть человек, получивших ранения в результате удара по пляжу в Курске, были доставлены в областную больницу. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Он посетил больницу, где размещены пострадавшие, и пообщался с ними. По его словам, трое из пострадавших, включая ребенка, находятся в тяжелом состоянии — им уже провели операции, которые прошли успешно. Хинштейн уточнил, что врачи делают все возможное для восстановления пациентов. При необходимости, отметил он, медики обратятся за поддержкой в федеральные центры.

Среди пострадавших — пятилетний мальчик по имени Анатолий, который, как рассказали очевидцы, во время атаки прикрыл собой мать. Сейчас он находится в реанимации с тяжелыми ожогами. Депутату стало известно, что ребенка вместе с мамой планируют перевезти в Москву для дальнейшего лечения.

Также тяжело ранен молодой человек, который проходил мимо пляжа и попытался помочь женщине с ребенком, услышав крики. В этот момент произошел взрыв боеприпаса.

Хинштейн выразил восхищение мужеством местных жителей, которые, по его словам, в трудную минуту сплотились и помогали друг другу. Он пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления и напомнил о важности соблюдения правил безопасности во время воздушной тревоги.

Вечером 8 июля украинская армия нанесла удар по пляжу «Городской» в Курске. Троих человек спасти не удалось, а семеро получили ранения.

Ранее военный эксперт рассказал об отражении атак ВСУ в курском приграничье.

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Атаки на Курскую область
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