За утро пять украинских БПЛА перехватили в небе над Белгородской областью

Минобороны: над Белгородской областью за утро сбили пять украинских дронов

Системы противовоздушной обороны России утром в среду сбили пять украинских беспилотников в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, все дроны были уничтожены в период с 8:50 до 10:40 мск.

Сегодня ночью несколько российских городов так же подверглись атаке украинских дронов. Так, в результате атаки БПЛА ВСУ несколько домов в Железнодорожном округе Курска получили повреждения.

Около полуночи жители Новомосковска, Узловой и Богородицка в Тульской области сообщили о грохоте в небе. По данным издания «Тула онлайн», над одним из городов сработала система противовоздушной обороны. Указанные населенные пункты расположены поблизости друг от друга — расстояние между ними можно преодолеть за 25 минут на автомобиле.

За минувшую ночь системы противовоздушной обороны уничтожили 86 украинских беспилотников, атаковавших несколько регионов страны. По данным ведомства, больше всего дронов — 23 — было сбито над Курской областью. Еще 16 уничтожены над Брянской, 15 — над Тульской, по 12 — над Белгородской и Орловской областями.

Ранее в Псковской области ввели запрет на распространение информации о беспилотниках.