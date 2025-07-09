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За ночь над регионами России сбили более 80 беспилотников ВСУ

Минобороны: средства ПВО за ночь сбили 86 украинских дронов в регионах РФ
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Inna Varenytsia/Reuters

За минувшую ночь системы противовоздушной обороны уничтожили 86 украинских беспилотников, атаковавших несколько регионов страны. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, больше всего дронов — 23 — было сбито над Курской областью. Еще 16 уничтожены над Брянской, 15 — над Тульской, по 12 — над Белгородской и Орловской областями.

Кроме того, четыре БПЛА были ликвидированы в Московском регионе, включая два, которые направлялись в сторону столицы. По одному дрону сбили в небе над Воронежской и Рязанской областями, еще два — над Смоленской.

Информации о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало.

За прошедшие сутки российские силы ПВО ликвидировали 202 украинских дрона. Кроме того, военные сбили четыре управляемые авиационные бомбы и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

«Коммерсантъ» также писал, что власти 12 российских регионов начали привлекать к административной ответственности граждан, публикующих в сети информацию о последствиях ударов украинских беспилотников.

Ранее в Псковской области запретили публиковать и распространять информацию о применении БПЛА.

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