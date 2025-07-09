За ночь над регионами России сбили более 80 беспилотников ВСУ

За минувшую ночь системы противовоздушной обороны уничтожили 86 украинских беспилотников, атаковавших несколько регионов страны. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, больше всего дронов — 23 — было сбито над Курской областью. Еще 16 уничтожены над Брянской, 15 — над Тульской, по 12 — над Белгородской и Орловской областями.

Кроме того, четыре БПЛА были ликвидированы в Московском регионе, включая два, которые направлялись в сторону столицы. По одному дрону сбили в небе над Воронежской и Рязанской областями, еще два — над Смоленской.

Информации о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало.

За прошедшие сутки российские силы ПВО ликвидировали 202 украинских дрона. Кроме того, военные сбили четыре управляемые авиационные бомбы и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

«Коммерсантъ» также писал, что власти 12 российских регионов начали привлекать к административной ответственности граждан, публикующих в сети информацию о последствиях ударов украинских беспилотников.

Ранее в Псковской области запретили публиковать и распространять информацию о применении БПЛА.