Несколько домов в Курске получили повреждения в результате атаки БПЛА

Несколько домов в Железнодорожном округе Курска получили повреждения в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил исполняющий обязанности главы города Сергей Котляров в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью силами наших ПВО сбит украинский БПЛА... повреждения получили несколько домов в Железнодорожном округе», — написал он.

Котляров отметил, что врио губернатора Александр Хинштейн поручил утром провести подомовой обход территорий.

По словам главы города, жителям окажут помощь в восстановлении поврежденного имущества.

Он напомнил, что нельзя приближаться к обломкам беспилотников и прикасаться к ним.

До этого Хинштейн сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали пляж «Городской» в Курске, в результате чего пострадали четыре человека. Две женщины и ребенок получили ожоги, а мужчина — ранение в грудную клетку. Все пострадавшие были госпитализированы.

3 июля Хинштейн рассказал, что ВСУ атаковали беспилотником город Рыльск в Курской области, два частных дома получили повреждения. По его словам, в зданиях были выбиты окна, осколками посечены фасад, кровля, забор и хозяйственные постройки.

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