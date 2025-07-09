Российские военнослужащие за прошедшие сутки взяли под контроль населенный пункт Толстой в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Толстой», — проинформировало российское оборонное ведомство.

8 июля советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска взяли под огневой контроль трассу Константиновка — Дружковка в регионе.

В этот же день газета The New York Times сообщила, что Вооруженные силы России близки к получению полного контроля над территорией ДНР. Как отметили журналисты, в настоящее время российские войска контролируют около двух третей республики и ведут ожесточенные бои за Константиновку. Они добавили, что этот населенный пункт представляет собой «южные ворота» в цепочку городов, образующих последний значимый оборонительный рубеж Украины в ДНР.

Ранее бойцы ВС России взяли под контроль один из населенных пунктов в ДНР.