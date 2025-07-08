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На Западе заявили, что РФ скоро может полностью занять ДНР

NYT: ВС РФ близки к полному контролю над территорией ДНР
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Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

ВС РФ близки к получению полного контроля над территорией ДНР. Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, сейчас российские войска контролируют около двух третей этого региона и ведут ожесточенные бои за Константиновку, подступы к которой регулярно подвергаются массированным ударам беспилотников.

Сообщается, что Константиновка является южными воротами в цепочку городов, образующих последний значимый оборонительный рубеж Украины в ДНР.

«Если она [Константиновка] падет, почти все города, расположенные к северу от нее, будут в пределах досягаемости российских беспилотников. Это приблизило бы Москву к ее давней цели захватить ДНР», — заявили американские журналисты.

Сообщается, что сейчас российские войска с помощью огневого контроля делают почти невозможной ротацию украинских сил в Константиновке и эвакуацию раненых оттуда. По словам украинских бойцов, удары БПЛА происходят каждые 10–20 минут, при этом расстояние от линии фронта до места прилетов составляет порядка 15 км.

30 июня глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что территория республики на 100% перешла под контроль РФ.

Ранее Зеленский обсудил с командованием ВСУ ситуацию в ДНР и Запорожской области.

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