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Российские военные установили огневой контроль над трассой снабжения ВСУ в ДНР

ТАСС: ВС РФ взяли под огневой контроль трассу снабжения ВСУ в Константиновке
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие взяли под огневой контроль трассу Константиновка — Дружковка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил советник главы региона Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Трасса <...> фактически под нашим огневым контролем. Туда работает артиллерия, работают наши FPV-дроны», — сказал он.

По словам Кимаковского, данная дорога является единственной магистралью, по которой все еще идет снабжение группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке. При этом сами украинские солдаты, которые находятся в городе, оказались в огневом мешке.

8 июля газета The New York Times сообщила, что Вооруженные силы РФ близки к получению полного контроля над территорией ДНР. Как отметили журналисты, в настоящее время российские войска контролируют около двух третей республики и ведут ожесточенные бои за Константиновку. Они добавили, что этот населенный пункт представляет собой «южные ворота» в цепочку городов, образующих последний значимый оборонительный рубеж Украины в ДНР.

Ранее бойцы ВС РФ взяли под контроль один из населенных пунктов в ДНР.

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