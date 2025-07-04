Минобороны РФ сообщило о взятии села Предтечино рядом с Константиновкой в ДНР

Российские силы установили контроль над селом Предтечино в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

Село занимает стратегическое положение между Константиновкой и Часовым Яром. Его освобождение создает условия для развития наступления в этом направлении.

В конце мая российские подразделения взяли под контроль соседний населенный пункт Ступочки, что позволило приблизиться к Предтечино.

4 июля Минобороны сообщило, что Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне специальной военной операции. По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» вынудили украинских бойцов покинуть населенный пункт Меловое в Харьковской области. Военные группировки «Юг», в свою очередь, взяли под контроль Предтечино. ВС РФ также удалось взять под контроль населенные пункты Разино и Новоукраинка в ДНР. Боевую задачу выполнили военнослужащие группировки «Центр».

Ранее сообщалось, что ВС РФ продолжают расширять буферную зону в Харьковской области.