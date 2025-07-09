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Российские военные ударили по полигонам ВСУ в нескольких областях

ВС РФ ударили по полигонам ВСУ в Львовской, Волынской и Тернопольской областях
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Violeta Santos Moura/Reuters

Российские войска нанесли удары по тренировочным полигонам и военным складам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Львовской, Тернопольской и Волынской областях. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Били по районам с военными складами, железнодорожными узлами, а главное — по тем самым тренировочным полигонам, куда еще в мае-июне массово завозили технику НАТО и мобиков из свежих призывов», — сказал он.

Накануне председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что бойцы ВС РФ подняли российский триколор в центре села Каменское на Запорожском направлении.

До этого российские войска нанесли поражение объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины.

Ранее российский боец с медалью за доблесть стал записывать треки на СВО.

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